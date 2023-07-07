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Внешняя политика 07.07.2023 16:20

Азербайджан приветствует решение Международного суда ООН - МИД

В министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана приветствовали решение Международного суда ООН, связанное с Лачинской дорогой.

"Азербайджан приветствует сегодняшнее решение Международного суда ООН, справедливо отклоняющее просьбу Армении о внесении изменений в постановление суда от 22 февраля 2023 года. Это было единогласное решение", - написал замминистра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов в пятницу в твиттере.

В пятницу в МИД Азербайджана сообщали, что Международный суд ООН отклонил "ходатайство Армении от 12 мая 2023 года касательно незаконности Лачинского КПП и требования вывода всех вооруженных лиц Азербайджана с Лачинской дороги".

Р.Керимов

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Тэги: МИД, АРМЕНИЯ, СУД, ООН


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