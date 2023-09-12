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Макроэкономика 12.09.2023 19:35

Экономический совет Азербайджана обсудил параметры госбюджета и макропрогнозы на 2024г

Экономический совет под председательством премьер-министра Азербайджана Али Асадова обсудил бюджетный пакет на 2024 год, сообщили в Кабинете министров.

На заседании были заслушаны доклады министров экономики, финансов, труда и социальной защиты населения Микаила Джаббарова, Самира Шарифова и Сахиля Бабаева.

В частности, были обсуждены параметры госбюджета на 2024 год, прогнозы макроэкономических показателей на 2024 год и на 2025-2027гг.

По итогам заседания соответствующим структурам даны поручения, связанные с представлением в Кабинет министров всех документов и материалов, включенных в бюджетный пакет на 2024 год для представления президенту страны.

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Тэги: КАБМИН, БЮДЖЕТ


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