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Дальнее зарубежье 13.09.2023 16:19

Германия предоставила Украине еще 20 БМП Marder

Германия предоставила Украине еще 20 боевых машин пехоты Marder с боекомплектом, сообщило в среду федеральное правительство.

Отмечается, что ранее ей уже было передано 40 таких БМП.

Кроме того, Украине дополнительно выделено 3 тыс. 155-мм снарядов, 2 бронированные машины Wisent 1, используемых для разминирования территории, 1,5 млн патронов для стрелкового оружия, 20 разведывательных дронов RQ-35 HEIDRUN, 10 систем обнаружения дронов, а также поставлена другая военная техника.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ВООРУЖЕНИЯ, УКРАИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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