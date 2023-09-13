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Дальнее зарубежье 13.09.2023 21:40

ЕС выделяет пострадавшей от наводнений Ливии 500 тыс. евро и направляет гумпомощь

Германия, Румыния и Финляндия откликнулись на запуск механизма гражданской защиты ЕС для поддержки пострадавших в результате наводнений в Ливии, и предложили через него поставить необходимое для организации убежищ и полевых госпиталей, сообщается в пресс-релизе на сайте Еврокомиссии в среду.

"Чтобы оказать содействие в проведении экстренных операций на местах, ЕС рассматривает поступающие предложения о помощи, которая будет направлена по каналам механизма гражданской защиты. Я благодарю государства-члены ЕС, которые уже предложили отправить в Ливию вещи для создания укрытий, генераторы, продовольствие и другую необходимую помощь", - заявил член Европейской комиссии, ответственный за оказание гуманитарной помощи и управление кризисами Янез Ленарчич.

Откликнувшиеся страны также предложили поставить в Ливию походные кровати, одеяла, больничные палатки и резервуары для воды.

Кроме того, ЕС выделил 500 тыс. евро на гуманитарное финансирование для удовлетворения наиболее насущных потребностей людей, пострадавших от последствий урагана "Дэниел". Финансирование будет осуществляться через партнеров, действующих на местах, для доставки жизненно необходимых медицинских принадлежностей, воды, а также санитарных средств в рамках усилий по ликвидации последствий наводнений.

Средиземноморский шторм "Дэниэл" в минувшие выходные привел к разрушительным наводнениям на востоке Ливии. Многие районы остались без электричества и связи, затоплены жилые дома и дороги.

В результате наводнений погибли более 5,3 тыс. человек. Еще, по меньшей мере, 10 тыс. считаются пропавшими без вести.

Премьер-министр Ливии Абдель Хамид Дбейба признал все пострадавшие от урагана и наводнений районы зонами бедствия и объявил трехдневный национальный траур.

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Тэги: ЕС, ЛИВИЯ, НАВОДНЕНИЯ, ПОМОЩЬ


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