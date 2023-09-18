ЕС усиливает помощь Ливии

Еврокомиссия (ЕК) объявила в понедельник, что в связи с резким ростом потребностей пострадавшей от наводнений Ливии ЕС усиливает свою помощь стране, выделив 5,2 млн евро в виде гуманитарного финансирования.
"ЕС оказывает стабильную и постоянную поддержку людям в Ливии, пострадавшим от урагана "Дэниэл". По этой причине мы выделили более 5,2 млн евро на гуманитарное финансирование. Чрезвычайная ситуация с наводнением также вызвала оперативную реакцию государств-членов ЕС, приведя в действие солидарность ЕС на местах", - заявил член ЕК по антикризисному управлению Янез Ленарчич.
В Брюсселе сообщают, что финансирование будет направлено через гуманитарных партнеров ЕС, действующих в стране. Главное внимание будет уделено помощи с жильем, здравоохранением, питанием, водой, санитарией. Из общей суммы финансирования 200 тыс. евро предназначены для чрезвычайного фонда реагирования на стихийные бедствия Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца с целью поддержки Ливийского общества Красного Полумесяца.
После этого транша общий объем гуманитарного финансирования, выделенного на чрезвычайную ситуацию в Ливии, превысил 5,7 млн. евро. Кроме того, Европейский союз продолжает оказывать помощь в спасательных операциях через механизм гражданской защиты ЕС при участии ряда государств-членов Евросоюза.
В своем заявлении Ленарчич также выразил соболезнования в связи с гибелью в ДТП в Ливии членов греческой спасательной команды и пожелал выздоровления пострадавшим.
Средиземноморский шторм "Дэниэл" привел к разрушительным наводнениям на востоке Ливии. Число жертв наводнений превысило 11 тыс. человек. Эксперты Управления ООН по координации гуманитарных вопросов предполагают, что число погибших в дальнейшем может еще возрасти. Около 10 тыс. человек числятся пропавшими без вести.
Ереван продолжает предъявлять территориальные претензии к Баку – МИД Азербайджана о действиях Армении в ЮНЕСКО
Баку и Тель-Авив обсудили сотрудничестве в сфере обороны
Китай в январе-августе увеличил добычу угля на 3,4%
Китай в июле обновил рекорд импорта газа по трубе, остался крупнейшим импортером СПГ в мире
Южная Корея в августе сократила импорт СПГ на 9%, с начала года - снижение на 2%
Литр пива на Октоберфесте в этом году подорожал до 13,75 евро
Более 53% населения Азербайджана верит в подписание мирного договора между Баку и Ереваном
ГААД получит 11 млн манатов на строительство дороги в Хачмазском районе
Структура Мелиорации и водного хозяйства направит почти 2 млн манатов на работы на р. Самур
Азерсу получит 12 млн манатов для начала работ по улучшению водоснабжения 9 сел Исмаиллинского района
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
«Nar» посетил школы Физули и Тертер в «День знаний»
Банк Республика порадовал детей, которые впервые пойдут в школу в Лачине
NEQSOL Holding объявляет о назначениях в стратегическом руководстве
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС