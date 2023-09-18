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Дальнее зарубежье 18.09.2023 21:00

ЕС усиливает помощь Ливии

Еврокомиссия (ЕК) объявила в понедельник, что в связи с резким ростом потребностей пострадавшей от наводнений Ливии ЕС усиливает свою помощь стране, выделив 5,2 млн евро в виде гуманитарного финансирования.

"ЕС оказывает стабильную и постоянную поддержку людям в Ливии, пострадавшим от урагана "Дэниэл". По этой причине мы выделили более 5,2 млн евро на гуманитарное финансирование. Чрезвычайная ситуация с наводнением также вызвала оперативную реакцию государств-членов ЕС, приведя в действие солидарность ЕС на местах", - заявил член ЕК по антикризисному управлению Янез Ленарчич.

В Брюсселе сообщают, что финансирование будет направлено через гуманитарных партнеров ЕС, действующих в стране. Главное внимание будет уделено помощи с жильем, здравоохранением, питанием, водой, санитарией. Из общей суммы финансирования 200 тыс. евро предназначены для чрезвычайного фонда реагирования на стихийные бедствия Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца с целью поддержки Ливийского общества Красного Полумесяца.

После этого транша общий объем гуманитарного финансирования, выделенного на чрезвычайную ситуацию в Ливии, превысил 5,7 млн. евро. Кроме того, Европейский союз продолжает оказывать помощь в спасательных операциях через механизм гражданской защиты ЕС при участии ряда государств-членов Евросоюза.

В своем заявлении Ленарчич также выразил соболезнования в связи с гибелью в ДТП в Ливии членов греческой спасательной команды и пожелал выздоровления пострадавшим.

Средиземноморский шторм "Дэниэл" привел к разрушительным наводнениям на востоке Ливии. Число жертв наводнений превысило 11 тыс. человек. Эксперты Управления ООН по координации гуманитарных вопросов предполагают, что число погибших в дальнейшем может еще возрасти. Около 10 тыс. человек числятся пропавшими без вести.

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Тэги: ЕС, ЛИВИЯ, ПОМОЩЬ


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