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СНГ 14.09.2023 20:46

Генпрокурор РФ прибыл в Баку для участия в заседании Координационного совета прокуроров СНГ

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов прибыл в Азербайджан для участия в 33-м заседании Координационного совета генеральных прокуроров государств - участников СНГ, передает корреспондент "Интерфакса".

Как сообщили в генпрокуратуре РФ, помимо участия в заседании Координационного совета, Краснов проведет ряд двусторонних встреч с иностранными коллегами, в ходе которых стороны обсудят вопросы реализации ранее достигнутых договоренностей и определят направления работы на будущее по наиболее актуальным вопросам прокурорской деятельности.

Координационный совет генеральных прокуроров государств - участников СНГ(КСГП) был создан в 1995 году, а в 2000 году получил статус межгосударственного органа Содружества независимых государств. В июне 2022 года решением 32-го заседания Координационного совета, которое проходило в Минске, генпрокурор РФ был избран председателем КСГП на 2023 год.

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Тэги: РОССИЯ, ГЕНПРОКУРОР, ВИЗИТ, СНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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