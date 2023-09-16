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Транспорт и связь 16.09.2023 03:41

Китай планирует увеличить число аэропортов до 500 к 2025 году

Общее число сертифицированных аэропортов гражданской авиации в Китае достигнет 500 к 2025 году, прогнозирует Китайское объединение авиационной промышленности (AVIC).

Как заявил официальный представитель AVIC Цао Хэ в ходе 6-й Китайской выставки вертолетов, проходившей в Тяньцзине, Китай будет стремиться к достижению цели, чтобы в каждом из 2800 уездов страны был собственный аэропорт авиации общего назначения, сообщает агентство "Синьхуа".

В материковой части Китая на конец 2022 года работало 399 аэропортов общего назначения, что на 29 больше их количества годом ранее.

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Тэги: КИТАЙ, АЭРОПОРТЫ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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