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Дальнее зарубежье 15.09.2023 21:45

Северная Македония выслала трех российских дипломатов

Северная Македония 12 сентября объявила трех российских дипломатов персонами нон грата, представитель МИД России Мария Захарова пообещала, что "этот безответственный и враждебный выпад" не останется без ответа",.

"Констатируем, что северомакедонские власти продолжают двигаться по пути усугубления конфронтации, загоняют в тупик и без того находящиеся в глубоком кризисе двусторонние отношения. Решение о высылке наших коллег расцениваем как неуместное желание руководства этой страны в очередной раз продемонстрировать западным опекунам свою значимость в борьбе с мнимой "российской угрозой", - заявила Захарова.

В марте 2022 года Северная Македония выслала пять российских дипломатов, в апреле того же года - еще шестерых.

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Тэги: РОССИЯ, МАКЕДОНИЯ, ДИПЛОМАТЫ, ВЫСЫЛКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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