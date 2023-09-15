Власти Буркина-Фасо дали 14 дней французскому военному атташе, чтобы покинуть страну

Правительство Буркина-Фасо приняло решение выслать из страны военного атташе при посольстве Франции Эмманюэля Паскье из-за его "подрывной деятельности", сообщают в пятницу французские СМИ.
"Правительство Буркина-Фасо решило отозвать агреман военного атташе Эмманюэля Паскье за подрывную деятельность", - говорится в сообщении МИД африканской страны.
В нем отмечается, что у Паскье есть две недели, чтобы покинуть территорию Буркина-Фасо.
При этом, в сообщении не уточняется, о какой именно "подрывной деятельности" идет речь.
В МИД Франции отреагировали на это решение, указав, что "обвинения в подрывной деятельности являются, очевидно, фантазией".
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