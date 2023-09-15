Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8108 RUR   0.0176 GBR   2.1125 TRY   0.0631

Цена на нефть

14.09 $/bbl +/- WTI 90.16 +1.64 Brent 93.70 +1.82

Дальнее зарубежье 15.09.2023 23:05

Власти Буркина-Фасо дали 14 дней французскому военному атташе, чтобы покинуть страну

Правительство Буркина-Фасо приняло решение выслать из страны военного атташе при посольстве Франции Эмманюэля Паскье из-за его "подрывной деятельности", сообщают в пятницу французские СМИ.

"Правительство Буркина-Фасо решило отозвать агреман военного атташе Эмманюэля Паскье за подрывную деятельность", - говорится в сообщении МИД африканской страны.

В нем отмечается, что у Паскье есть две недели, чтобы покинуть территорию Буркина-Фасо.

При этом, в сообщении не уточняется, о какой именно "подрывной деятельности" идет речь.

В МИД Франции отреагировали на это решение, указав, что "обвинения в подрывной деятельности являются, очевидно, фантазией".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БУРКИНА/ФАСО, ФРАНЦИЯ, АТТАШЕ, ВЫСЫЛКА


Похожие новости


Президент Франции осудил нападение террористов в столице Буркина-Фасо, где погиб французский гражданин

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az