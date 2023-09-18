Власти Республики Конго назвали ложью сообщения о путче

В правительстве Республики Конго призвали не верить сообщениям в соцсетях о перевороте в стране.

"Циркулируют выдуманные данные о том, что в Браззавиле (конголезская столица - ИФ) якобы происходят серьезные события. Правительство опровергает эту информацию, к которой следует относиться как к "фейк-ньюс", - отметил в заявлении представитель правительства Тьерри Мунгалла.

"Спешим заверить, что обстановка - спокойная, призываем население спокойно продолжать свою деятельность", - добавил он.

Африканские СМИ поясняют, что в воскресенье в соцсетях появились публикации о том, что в Браззавиле якобы происходит путч.