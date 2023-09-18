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Дальнее зарубежье 18.09.2023 09:17

Власти Республики Конго назвали ложью сообщения о путче

В правительстве Республики Конго призвали не верить сообщениям в соцсетях о перевороте в стране.

"Циркулируют выдуманные данные о том, что в Браззавиле (конголезская столица - ИФ) якобы происходят серьезные события. Правительство опровергает эту информацию, к которой следует относиться как к "фейк-ньюс", - отметил в заявлении представитель правительства Тьерри Мунгалла.

"Спешим заверить, что обстановка - спокойная, призываем население спокойно продолжать свою деятельность", - добавил он.

Африканские СМИ поясняют, что в воскресенье в соцсетях появились публикации о том, что в Браззавиле якобы происходит путч.

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Тэги: РЕСПУБЛИКА/КОНГО, ПУТЧ, ОПРОВЕРЖЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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