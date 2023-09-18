В Грузии готовится госпереворот - СГБ

Определенная группа лиц, действующая на территории Грузии и за ее пределами, планирует в октябре-декабре этого года дестабилизировать ситуацию в стране и организовать беспорядки с целью свержения действующих властей насильственным путем, говорится в распространенном в понедельник заявлении Службы государственной безопасности Грузии.
"Датой начала деструктивных процессов выбран период октябрь-декабрь текущего года, когда должно быть обнародовано решение Еврокомиссии о предоставлении или нет статуса кандидата Грузии на членство в Евросоюз", - говорится в заявлении.
В нем отмечается, что "заговорщики" рассчитывают, что решение Еврокомиссии будет для Грузии отрицательным, что послужит поводом для обвинения властей в проведении российских интересов.
В заявлении указывается на организаторов "заговора" - бывшего министра внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили, бывшего его заместителя, ныне заместителя военной контрразведки Украины Гию Лорткипанидзе, бывшего охранника экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Михаила Батурина, а также командира действующего на Украине "Грузинского легиона" Мамуки Мамулашвили.
"Свой план заговорщики намереваются осуществить с помощью зарубежной финансовой поддержки и большой группы молодежи грузинского происхождения, воюющей в Украине и числящихся в организациях "Канвас" и "Отпор". Именно эти организации принимали активное участие в так называемых "революционных" процессах в Сербии и других странах", - говорится в заявлении СГБ Грузии.
Спецслужба сообщает, что разрабатываются несколько сценариев дестабилизации в Грузии, среди которых создание "палаточного городка" в центре Тбилиси, установка баррикад, пикетирование и захват правительственных зданий, осуществление провокаций, в частности, убийства на акции протеста одного из ее участников и обвинение в этом полиции.
"В целях нейтрализации указанных рисков Служба государственной безопасности реализует, и будет реализовывать все необходимые превентивные меры во взаимодействии с другими компетентными органами", - отмечается в заявлении.
"Также для получения дополнительной оперативной информации Служба обратится в соответствующие ведомства стран-партнеров по указанному вопросу", - сообщила СГБ Грузии.
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