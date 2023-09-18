Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8142 RUR   0.0175 GBR   2.1079 TRY   0.063

Цена на нефть

15.09 $/bbl +/- WTI 90.77 +0.61 Brent 93.93 +0.23

Регион 18.09.2023 12:09

В Грузии готовится госпереворот - СГБ

Определенная группа лиц, действующая на территории Грузии и за ее пределами, планирует в октябре-декабре этого года дестабилизировать ситуацию в стране и организовать беспорядки с целью свержения действующих властей насильственным путем, говорится в распространенном в понедельник заявлении Службы государственной безопасности Грузии.

"Датой начала деструктивных процессов выбран период октябрь-декабрь текущего года, когда должно быть обнародовано решение Еврокомиссии о предоставлении или нет статуса кандидата Грузии на членство в Евросоюз", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что "заговорщики" рассчитывают, что решение Еврокомиссии будет для Грузии отрицательным, что послужит поводом для обвинения властей в проведении российских интересов.

В заявлении указывается на организаторов "заговора" - бывшего министра внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили, бывшего его заместителя, ныне заместителя военной контрразведки Украины Гию Лорткипанидзе, бывшего охранника экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Михаила Батурина, а также командира действующего на Украине "Грузинского легиона" Мамуки Мамулашвили.

"Свой план заговорщики намереваются осуществить с помощью зарубежной финансовой поддержки и большой группы молодежи грузинского происхождения, воюющей в Украине и числящихся в организациях "Канвас" и "Отпор". Именно эти организации принимали активное участие в так называемых "революционных" процессах в Сербии и других странах", - говорится в заявлении СГБ Грузии.

Спецслужба сообщает, что разрабатываются несколько сценариев дестабилизации в Грузии, среди которых создание "палаточного городка" в центре Тбилиси, установка баррикад, пикетирование и захват правительственных зданий, осуществление провокаций, в частности, убийства на акции протеста одного из ее участников и обвинение в этом полиции.

"В целях нейтрализации указанных рисков Служба государственной безопасности реализует, и будет реализовывать все необходимые превентивные меры во взаимодействии с другими компетентными органами", - отмечается в заявлении.

"Также для получения дополнительной оперативной информации Служба обратится в соответствующие ведомства стран-партнеров по указанному вопросу", - сообщила СГБ Грузии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, СГБ, ГОСПЕРЕВОРОТ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Похожие новости


Грузинские депутаты приняли законопроект о создании службы госбезопасности

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az