Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8142 RUR   0.0175 GBR   2.1079 TRY   0.063

Цена на нефть

15.09 $/bbl +/- WTI 90.77 +0.61 Brent 93.93 +0.23

Дальнее зарубежье 18.09.2023 14:22

В Литве ждут новых разъяснений Еврокомиссии по поводу запрета въезда автомобилей с российскими номерами

В МИД Литвы предполагают, что Еврокомиссия (ЕК) представит дополнительные разъяснения относительно введения санкций по предотвращению въезда автомобилей с российскими номерами на территорию Литвы, а таможня не знает, надо ли конфисковывать уже въехавшие в республику автомобили.

"Комиссия довольно часто разъясняет санкции, поскольку регламенты сложны, охватывают разные сферы, ряд продуктов и включают отдельных лиц. Поэтому таких объяснений очень много. Может быть, мы не всегда их замечаем, они бывают технического характера. Здесь, в данном случае, они действительно всеобъемлющие. И я не сомневаюсь, что таких объяснений будет больше", - сказала замглавы МИД Литвы Йовита Нелюпшене в понедельник в интервью радиостанции LRT.

После представленных 5 сентября ЕК разъяснений по поводу соблюдения санкций, таможня с 11 сентября не пропускает на территорию Литвы автомобили с российскими номерами, за исключением случаев транзита в Калининградскую область или из нее.

Генеральный директор Таможенного департамента Литвы Дарюс Жвиронас отмечает, что основная цель этого разъяснения - предотвратить въезд автомобилей на территорию ЕС, однако, по его словам, неясно, могут ли уже въехавшие на нее транспортные средства быть конфискованы.

"Об автомобилях умалчивается, о том, как применяется это разъяснение. Действительно ли оно только с момента вступления, или же имеет и обратную силу во времени, могут ли автомобили, въехавшие до 8 августа, находиться какое-то время или их необходимо конфисковать сегодня. Все это требует разъяснений", - заявил в понедельник радиостанции LRT Жвиронас.

По его словам, необходимо общее решение ЕС или региональное решение. И как только оно будет принято, его будет нетрудно реализовать.

Согласно разъяснению, автомобили, купленные или зарегистрированные в России, не могут быть впущены в ЕС. Помимо прочего, запрет распространяется и на личные вещи, но политики в Литве и других странах попросили дополнительных разъяснений.

По словам Нелюпшене, ЕК уточнила разъяснение, согласно которому отдельные случаи могут оцениваться национальным учреждением.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЛИТВА, ЕС, РОССИЯ, АВТОМОБИЛИ


Похожие новости


Азербайджан помог ЕС с обеспечением энергоресурсами в зимний период - президент Литвы Литва поддержала решение ЕК по ж/д транзиту в Калининград Боррель: Литва применяет против РФ санкции ЕС, односторонних мер не вводила ЕС хочет положить конец топливной зависимости от России - президент Литвы Еврокомиссия готовится запретить судам под российским флагом входить в морские порты ЕС - премьер Литвы ЕС займётся определением условий для диалога с РФ - президент Литвы Новое соглашение ЕС-Азербайджан будет способствовать расширению диалога между Баку и Брюсселем – президент Литвы ЕС выделяет 17 млн евро на проекты приграничной сферы Литвы и России Президент Литвы призывает увеличить инвестиции в оборону ЕС Премьеры стран Балтии поддержали территориальную целостность Украины, ее евроинтеграцию и безвизовый режим с ЕС

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az