В Литве ждут новых разъяснений Еврокомиссии по поводу запрета въезда автомобилей с российскими номерами

В МИД Литвы предполагают, что Еврокомиссия (ЕК) представит дополнительные разъяснения относительно введения санкций по предотвращению въезда автомобилей с российскими номерами на территорию Литвы, а таможня не знает, надо ли конфисковывать уже въехавшие в республику автомобили.

"Комиссия довольно часто разъясняет санкции, поскольку регламенты сложны, охватывают разные сферы, ряд продуктов и включают отдельных лиц. Поэтому таких объяснений очень много. Может быть, мы не всегда их замечаем, они бывают технического характера. Здесь, в данном случае, они действительно всеобъемлющие. И я не сомневаюсь, что таких объяснений будет больше", - сказала замглавы МИД Литвы Йовита Нелюпшене в понедельник в интервью радиостанции LRT.

После представленных 5 сентября ЕК разъяснений по поводу соблюдения санкций, таможня с 11 сентября не пропускает на территорию Литвы автомобили с российскими номерами, за исключением случаев транзита в Калининградскую область или из нее.

Генеральный директор Таможенного департамента Литвы Дарюс Жвиронас отмечает, что основная цель этого разъяснения - предотвратить въезд автомобилей на территорию ЕС, однако, по его словам, неясно, могут ли уже въехавшие на нее транспортные средства быть конфискованы.

"Об автомобилях умалчивается, о том, как применяется это разъяснение. Действительно ли оно только с момента вступления, или же имеет и обратную силу во времени, могут ли автомобили, въехавшие до 8 августа, находиться какое-то время или их необходимо конфисковать сегодня. Все это требует разъяснений", - заявил в понедельник радиостанции LRT Жвиронас.

По его словам, необходимо общее решение ЕС или региональное решение. И как только оно будет принято, его будет нетрудно реализовать.

Согласно разъяснению, автомобили, купленные или зарегистрированные в России, не могут быть впущены в ЕС. Помимо прочего, запрет распространяется и на личные вещи, но политики в Литве и других странах попросили дополнительных разъяснений.

По словам Нелюпшене, ЕК уточнила разъяснение, согласно которому отдельные случаи могут оцениваться национальным учреждением.