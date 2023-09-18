Alibaba планирует инвестиции в Турцию на сумму $2 млрд

Alibaba Group Holding планирует инвестировать $2 млрд в Турцию, в том числе, в строительство новых центров в Анкаре и Стамбуле, сообщает Market Watch со ссылкой на Trendyol, турецкое подразделение Alibaba.
Китайская компания планирует построить центр обработки данных и логистический комплекс в Анкаре, а также центр для экспортных операций в аэропорту Стамбула.
План инвестиций был презентован в ходе встречи президента Турции Реджепа Эрдогана и президента Alibaba Майкла Эванса.
К настоящему моменту Alibaba инвестировала в Турцию $1,4 млрд через Trendyol. Эванс видит в Турции потенциал стать одним из крупнейших мировых экспортеров электроники, отмечают в Trendyol.
Trendyol, основанная в 2010 году, является ведущей платформой электронной коммерции в Турции. Кроме того, компания владеет сервисом быстрой доставки продуктов питания и готовой еды.
Alibaba приобрела долю в Trendyol в 2018 году.
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