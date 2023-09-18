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Регион 18.09.2023 16:10

Alibaba планирует инвестиции в Турцию на сумму $2 млрд

Alibaba Group Holding планирует инвестировать $2 млрд в Турцию, в том числе, в строительство новых центров в Анкаре и Стамбуле, сообщает Market Watch со ссылкой на Trendyol, турецкое подразделение Alibaba.

Китайская компания планирует построить центр обработки данных и логистический комплекс в Анкаре, а также центр для экспортных операций в аэропорту Стамбула.

План инвестиций был презентован в ходе встречи президента Турции Реджепа Эрдогана и президента Alibaba Майкла Эванса.

К настоящему моменту Alibaba инвестировала в Турцию $1,4 млрд через Trendyol. Эванс видит в Турции потенциал стать одним из крупнейших мировых экспортеров электроники, отмечают в Trendyol.

Trendyol, основанная в 2010 году, является ведущей платформой электронной коммерции в Турции. Кроме того, компания владеет сервисом быстрой доставки продуктов питания и готовой еды.

Alibaba приобрела долю в Trendyol в 2018 году.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ALIBABA, ИНВЕСТИЦИИ, ПЛАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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