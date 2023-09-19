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Бизнес и законодательство 19.09.2023 11:35

Американская Air Products намерена реализовать в Узбекистане инвестпрограмму на $10 млрд

Власти Узбекистана и производитель технических газов Air Products (США) достигли соглашения о реализации инвестпрограммы на сумму свыше $10 млрд, сообщила пресс-служба президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

По информации пресс-службы, Мирзиёев и глава правления, президент и главный исполнительный директор Air Products Сейфи Гасеми обсудили в ходе встречи в Нью-Йорке вопросы расширения партнерства, ход реализации текущих проектов и планы на перспективу.

"Были рассмотрены вопросы дальнейшего расширения стратегического партнерства (. . .), ход реализации текущих проектов и конкретные планы на перспективу. В завершение встречи состоялся обмен соглашениями о реализации новой инвестиционной программы компании Air Products в Узбекистане на сумму свыше $10 млрд", - говорится в сообщении.

На встрече рассматривались перспективные проекты по газификации угля, производству технических газов, водорода и аммония, а также утилизации кислых газов. Эксперты Air Products примут участие в разработке необходимой нормативно-правовой базы в сфере декарбонизации в Узбекистане. Кроме того, в портфель проектов входит внедрение инновационных разработок в пищевой промышленности, отмечается в сообщении.

В настоящее время Air Products реализует в Узбекистане проекты по переработке промышленных газов на заводе синтетического топлива Uzbekistan GTL, производству синтез-газа, кислорода и азота, выпуску сжиженного углекислого газа на базе "Навоиазота". За последние 2 года компания осуществила прямые инвестиции на развитие данных проектов в размере свыше $1 млрд.

Air Products - производитель промышленных газов, поставщик технологий переработки СПГ и сопутствующего оборудования.

Мирзиёев находится в Нью-Йорке для участия в сессии Генассамблеи ООН и саммите "США - Центральная Азия".

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, США, ПРОМГАЗЫ, ПРОЕКТ


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