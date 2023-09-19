Минобороны Азербайджана сообщило о ранении двоих военнослужащих в результате обстрела со стороны армянских военных в Карабахе

В министерстве обороны Азербайджана сообщили о ранении во вторник двух военнослужащих в результате обстрела со стороны армянских военных в Карабахском экономическом районе.

«19 сентября в 11:45 формирования вооруженных сил Армении на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу из минометов и разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении Агдамского района. В результате двое военнослужащих Азербайджанской Армии получили ранения», - говорится в сообщении военного ведомства.

Им была оказана первая медицинская помощь.

«Подразделения азербайджанской армии приняли ответные меры», добавили в Минобороны Азербайджана.

Р.Керимов