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Оборона 19.09.2023 12:27

Минобороны Азербайджана сообщило о ранении двоих военнослужащих в результате обстрела со стороны армянских военных в Карабахе

В министерстве обороны Азербайджана сообщили о ранении во вторник двух военнослужащих в результате обстрела со стороны армянских военных в Карабахском экономическом районе.

«19 сентября в 11:45 формирования вооруженных сил Армении на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу из минометов и разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении Агдамского района. В результате двое военнослужащих Азербайджанской Армии получили ранения», - говорится в сообщении военного ведомства.

Им была оказана первая медицинская помощь.

«Подразделения азербайджанской армии приняли ответные меры», добавили в Минобороны Азербайджана.

Р.Керимов

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Тэги: ВОЕННЫЕ, РАНЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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