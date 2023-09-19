Сильные ливни в Иране вызвали наводнение

Продолжительные обильные дожди спровоцировали наводнения в городе Астара в провинции Гилян на северо-западе Ирана, сообщает агентство "Тасним".

В результате наводнения девять человек пострадали. Разрушены несколько зданий, многие дома и дороги в Астаре затоплены. Из-за наводнения также обрушились несколько мостов и существенно поднялся уровень воды в одной из горных рек провинции Гилян.

Глава службы спасения провинции Бабак Махмуди объявил об отправке 12 спасательных и поисковых команд для помощи в борьбе с последствиями наводнения.

В ночь с понедельника на вторник в Астаре выпало рекордное количество осадков - 265 мм.