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Регион 19.09.2023 16:10

Сильные ливни в Иране вызвали наводнение

Продолжительные обильные дожди спровоцировали наводнения в городе Астара в провинции Гилян на северо-западе Ирана, сообщает агентство "Тасним".

В результате наводнения девять человек пострадали. Разрушены несколько зданий, многие дома и дороги в Астаре затоплены. Из-за наводнения также обрушились несколько мостов и существенно поднялся уровень воды в одной из горных рек провинции Гилян.

Глава службы спасения провинции Бабак Махмуди объявил об отправке 12 спасательных и поисковых команд для помощи в борьбе с последствиями наводнения.

В ночь с понедельника на вторник в Астаре выпало рекордное количество осадков - 265 мм.

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Тэги: ИРАН, ЛИВНИ, НАВОДНЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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