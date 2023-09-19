Баку информирует командование РМК и руководство российско-турецкого МЦ о ходе АТО в Карабахе – Минобороны Азербайджана

Азербайджанская сторона периодически предоставляет командованию российским миротворческим контингентом в Карабахском регионе и руководству российско-турецкого мониторингового центра информацию о ходе проведения ВС Азербайджана антитеррористических мероприятий локального характера в регионе.
Об этом заявил начальник пресс-службы Минобороны Азербайджана Анар Эйвазов на брифинге во вторник.
По его словам, антитеррористические мероприятия азербайджанских военных продолжаются.
Министерство обороны Азербайджана во вторник объявило о проведении в Карабахском регионе страны антитеррористических мероприятий локального характера против армянских военных с целью восстановления конституционного строя Азербайджана и пресечения провокаций армянских военных.
Ранее сообщалось, что во вторник утром в результате подрыва на минах, установленных армянскими военными в Карабахе, погибли 6 граждан Азербайджана: четверо военных и двое гражданских. Официальный Баку расценил это как теракт.
Х.Насирзаде
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