Баку информирует командование РМК и руководство российско-турецкого МЦ о ходе АТО в Карабахе – Минобороны Азербайджана

Азербайджанская сторона периодически предоставляет командованию российским миротворческим контингентом в Карабахском регионе и руководству российско-турецкого мониторингового центра информацию о ходе проведения ВС Азербайджана антитеррористических мероприятий локального характера в регионе.

Об этом заявил начальник пресс-службы Минобороны Азербайджана Анар Эйвазов на брифинге во вторник.

По его словам, антитеррористические мероприятия азербайджанских военных продолжаются.

Министерство обороны Азербайджана во вторник объявило о проведении в Карабахском регионе страны антитеррористических мероприятий локального характера против армянских военных с целью восстановления конституционного строя Азербайджана и пресечения провокаций армянских военных.

Ранее сообщалось, что во вторник утром в результате подрыва на минах, установленных армянскими военными в Карабахе, погибли 6 граждан Азербайджана: четверо военных и двое гражданских. Официальный Баку расценил это как теракт.

Х.Насирзаде