В Баку назвали фейком информацию о якобы обстреле ВС Азербайджана колонны РМК при эвакуации армян в Карабахе

Минобороны Азербайджана назвало дезинформацией сообщения о том, что якобы азербайджанские военные подвергли обстрелу колонну российского миротворческого контингента при эвакуации ими армян Карабаха. «Размещенная на некоторых аккаунтах в армянском сегменте социальных медиа информация о якобы имевшем место обстреле Вооруженными Силами Азербайджана колонны российского миротворческого контингента, эвакуировавшего жителей армянского происхождения (в Карабахе – ИФ), не соответствует действительности и является дезинформацией. Категорически опровергаем эти безосновательные утверждения», - говорится в заявлении Минобороны Азербайджана. Р.Ахмедов

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