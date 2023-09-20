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Карабах 20.09.2023 00:46

В Баку назвали фейком информацию о якобы обстреле ВС Азербайджана колонны РМК при эвакуации армян в Карабахе

Минобороны Азербайджана назвало дезинформацией сообщения о том, что якобы азербайджанские военные подвергли обстрелу колонну российского миротворческого контингента при эвакуации ими армян Карабаха.

«Размещенная на некоторых аккаунтах в армянском сегменте социальных медиа информация о якобы имевшем место обстреле Вооруженными Силами Азербайджана колонны российского миротворческого контингента, эвакуировавшего жителей армянского происхождения (в Карабахе – ИФ), не соответствует действительности и является дезинформацией. Категорически опровергаем эти безосновательные утверждения», - говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.

Р.Ахмедов

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, РМК, ОПРОВЕРЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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