Volvo Car прекратит производство дизельных автомобилей к началу 2024 г

Шведский автопроизводитель Volvo Car намерен прекратить выпуск автомобилей с дизельным двигателем к началу 2024 года в рамках долгосрочной экологической стратегии компании, говорится в пресс-релизе автоконцерна.
Ранее в Volvo Car заявили, что к 2030 году планируют отказаться от производства всех машин с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) и сосредоточиться на электрокарах. В связи с этим решением в минувшем году компания прекратила разработку ДВС и продала долю в совместном предприятии Aurobay, занимавшемся их выпуском.
В 2022 году число реализованных производителем автомобилей составило 615,121 тыс., при этом на долю дизельных машин пришлось 8,8% совокупных продаж, а на долю гибридов и электрокаров - 33%.
"С тех пор продажи заряжаемых автомобилей значительно выросли. Наше решение полностью отказаться от дизельных двигателей к началу 2024 года отражает стремительные изменения, затронувшие автомобильную индустрию и потребительский спрос", - подчеркнули в компании.
Акции Volvo Car прибавляют в цене 0,7% на торгах в Стокгольме во вторник. С начала текущего года их стоимость уменьшилась на 13,8%, в то время как индекс OMX Stockholm 30 за тот же период вырос на 6,3%.
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