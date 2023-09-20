Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8157 RUR   0.0176 GBR   2.1042 TRY   0.0629

Цена на нефть

18.09 $/bbl +/- WTI 91.48 +0.71 Brent 94.43 +0.50

Транспорт и связь 20.09.2023 01:21

Volvo Car прекратит производство дизельных автомобилей к началу 2024 г

Шведский автопроизводитель Volvo Car намерен прекратить выпуск автомобилей с дизельным двигателем к началу 2024 года в рамках долгосрочной экологической стратегии компании, говорится в пресс-релизе автоконцерна.

Ранее в Volvo Car заявили, что к 2030 году планируют отказаться от производства всех машин с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) и сосредоточиться на электрокарах. В связи с этим решением в минувшем году компания прекратила разработку ДВС и продала долю в совместном предприятии Aurobay, занимавшемся их выпуском.

В 2022 году число реализованных производителем автомобилей составило 615,121 тыс., при этом на долю дизельных машин пришлось 8,8% совокупных продаж, а на долю гибридов и электрокаров - 33%.

"С тех пор продажи заряжаемых автомобилей значительно выросли. Наше решение полностью отказаться от дизельных двигателей к началу 2024 года отражает стремительные изменения, затронувшие автомобильную индустрию и потребительский спрос", - подчеркнули в компании.

Акции Volvo Car прибавляют в цене 0,7% на торгах в Стокгольме во вторник. С начала текущего года их стоимость уменьшилась на 13,8%, в то время как индекс OMX Stockholm 30 за тот же период вырос на 6,3%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ШВЕЦИЯ, VOLVOCAR, ДИЗЕЛЬ, ПЛАНЫ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az