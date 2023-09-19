АТО в Карабахе продолжается, Азербайджан применяет боевую авиацию

Вооруженные силы Азербайджана в ходе антитеррористических мероприятий локального характера в Карабахском регионе страны применяют артиллерию, беспилотники, боевую авиацию.

Об этом сообщают карабахские сепаратисты.

Министерство обороны Азербайджана во вторник объявило о проведении в Карабахском регионе страны антитеррористических мероприятий локального характера против армянских военных с целью восстановления конституционного строя Азербайджана и пресечения провокаций армянских военных.

Ранее сообщалось, что во вторник утром в результате подрыва на минах, установленных армянскими военными в Карабахе, погибли 6 граждан Азербайджана: четверо военных и двое гражданских. Официальный Баку расценил это как теракт.