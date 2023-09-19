Захарова: Азербайджан предупредил РМК об АТО за несколько минут до ее начала

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Азербайджан предупредил российских миротворцев в Карабахе о начале антитеррористических мероприятий (АТО) против армянских военных за несколько минут до начала операции.

"Это не соответствует действительности. Информация была доведена до российского контингента за несколько минут до начала боевых действий", - написала Захарова в своем телеграм-канале, комментируя сообщения ряда СМИ о том, что азербайджанская сторона якобы "заблаговременно" предупредила российских миротворцев о сегодняшней антитеррористической операции в Карабахе.

Министерство обороны Азербайджана во вторник объявило о проведении в Карабахском регионе страны антитеррористических мероприятий локального характера против армянских военных с целью восстановления конституционного строя Азербайджана и пресечения провокаций армянских военных.

Ранее сообщалось, что во вторник утром в результате подрыва на минах, установленных армянскими военными в Карабахе, погибли 6 граждан Азербайджана: четверо военных и двое гражданских. Официальный Баку расценил это как теракт.

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