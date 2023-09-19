ВС Азербайджана прорвали оборону армянских военных в Карабахе в нескольких местах – Гаджиев

Вооруженные силы (ВС) Азербайджана прорвали позиции армянских военных в Карабахе в нескольких местах и полны решимости достичь своих стратегических целей, заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.

«Намерение Азербайджана - закрыть главу вражды и конфронтации (с Арменией – ИФ). Хватит значит хватит. Мы больше не можем терпеть наличие таких вооруженных сил на нашей территории, а также структуры (незаконный режим в Карабахе – ИФ), которая ежедневно бросает вызов безопасности и суверенитету Азербайджана», - сказал Гаджиев агентству Reuters.

При этом он отметил, что у Азербайджана нет военных целей на территории Армении.

Министерство обороны Азербайджана во вторник объявило о проведении в Карабахском регионе страны антитеррористических мероприятий локального характера против армянских военных с целью восстановления конституционного строя Азербайджана и пресечения провокаций армянских военных.

Ранее сообщалось, что во вторник утром в результате подрыва на минах, установленных армянскими военными в Карабахе, погибли 6 граждан Азербайджана: четверо военных и двое гражданских. Официальный Баку расценил это как теракт.

Р.Керимов