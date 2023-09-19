Эрдоган на ГА ООН: Карабах - азербайджанская территория, иные позиции для урегулирования в регионе неприемлемы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на быстрое мирное урегулирование между Арменией и Азербайджаном, напомнив при этом, что Карабах является азербайджанской территорией.

"Рассчитываю на подписание как можно быстрее всеобъемлющего мирного соглашения между обеими странами", - сказал он в ходе выступления на Генассамблее ООН.

Вместе с тем Эрдоган подчеркнул, что считает неприемлемыми варианты урегулирования, которые бы не признавали Карабах территорией Азербайджана. "Карабах - это азербайджанская территория. Попытки навязать любой другой его статус никогда не будут успешными", - заявил он. Турецкий лидер, говоря о своем видении будущего Карабаха, предположил, что это должна быть территория, "где все, включая армян, смогут сосуществовать - на азербайджанской территории".

Президент Турции напомнил, что всегда поддерживал переговорный процесс между Ереваном и Баку. "К сожалению, Армения не спешит воспользоваться этим историческим шансом", - полагает Эрдоган.