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Внешняя политика 20.09.2023 00:32

Байрамов и Османи обсудили проблемы в мирном процессе Баку и Еревана

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов 19 сентября провел встречу с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Северной Македонии Буяром Османи, стороны обсудили, в том числе, ситуацию на Южном Кавказе.

Встреча состоялась в Нью-Йорке на «полях» Генассамблеи ООН, сообщает МИД Азербайджана.

«Байрамов на встрече заявил, что, несмотря на все усилия Азербайджана, Армения и ее марионеточный режим в Карабахе своими последними провокациями нанесли ущерб процессу нормализации между Баку и Ереваном, отвергли все предложения по деэскалации. Это все доказывает, что Армения не заинтересована в мирном процессе», - подчеркивается в информации ведомства.

Глава МИД Азербайджана также рассказал Османи о причинах начала Азербайджаном антитеррористических мероприятий локального характера в Карабахе и условиях, при которых она может быть приостановлена.

Байрамов также заявил, что все разговоры о якобы «блокаде» и «гуманитарном кризисе» в Карабахе являются безосновательными, это все является политическими манипуляциями со стороны Армении.

«Байрамов и Османи на встрече обсудили и двустороннюю повестку между Азербайджаном и Северной Македонией», - подчеркивает МИД.

Министерство обороны Азербайджана во вторник объявило о проведении в Карабахском регионе страны антитеррористических мероприятий локального характера против армянских военных с целью восстановления конституционного строя Азербайджана и пресечения провокаций армянских военных.

Ранее сообщалось, что во вторник утром в результате подрыва на минах, установленных армянскими военными в Карабахе, погибли 6 граждан Азербайджана: четверо военных и двое гражданских. Официальный Баку расценил это как теракт.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: БАЙРАМОВ, ОСМАНИ, ВСТРЕЧА


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Глава МИД Азербайджана обсудил с председателем ОБСЕ ситуацию на Южном Кавказе

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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