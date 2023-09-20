Президент Алиев принял главу компании bp

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял председателя правления компании bp Хельге Лунда.

"Во встрече приняли участие исполнительный вице-президент BP по добыче и операциям Гордон Биррелл и бывший генеральный директор компании Лорд Джон Филип Браун, участвовавший в подписании "Контракта века" 20 сентября 1994 года", - сообщает сайт главы государства.

Сегодня исполняется 29 лет со дня подписания "Контракта века". Ежегодно 20 сентября отмечается "День нефтяников Азербайджана".

Н.Аббасова