Президент Алиев принял главу компании bp

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял председателя правления компании bp Хельге Лунда.
"Во встрече приняли участие исполнительный вице-президент BP по добыче и операциям Гордон Биррелл и бывший генеральный директор компании Лорд Джон Филип Браун, участвовавший в подписании "Контракта века" 20 сентября 1994 года", - сообщает сайт главы государства.
Сегодня исполняется 29 лет со дня подписания "Контракта века". Ежегодно 20 сентября отмечается "День нефтяников Азербайджана".
Н.Аббасова
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