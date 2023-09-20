Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8155 RUR   0.0176 GBR   2.1062 TRY   0.0629

Цена на нефть

19.09 $/bbl +/- WTI 91.20 -0.28 Brent 94.34 -0.09

ТЭК 20.09.2023 15:33

Президент Алиев принял главу компании bp

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял председателя правления компании bp Хельге Лунда.

"Во встрече приняли участие исполнительный вице-президент BP по добыче и операциям Гордон Биррелл и бывший генеральный директор компании Лорд Джон Филип Браун, участвовавший в подписании "Контракта века" 20 сентября 1994 года", - сообщает сайт главы государства.

Сегодня исполняется 29 лет со дня подписания "Контракта века". Ежегодно 20 сентября отмечается "День нефтяников Азербайджана".

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, BP, ВСТРЕЧА


Похожие новости


Президент Алиев принял главу BP Group Президент Алиев и глава ВР Дадли обсудили новый проект очередного этапа разработки АЧГ Президент Алиев принял председателя совета директоров ВР Лунда Вице-президентом по добыче BP в Австралии назначен Эмиль Исмайлов Гэри Джонс назначен новым региональным президентом компании BP в Азербайджане, Грузии и Турции Президент Азербайджана встретился с главой BP Президент Азербайджана провел переговоры со своим венесуэльским коллегой Назначен новый вице-президент BP-Azerbaijan по добыче Назначен новый вице-президент компании BP- Azerbaijan Президент Азербайджана и глава bp довольны ходом работ по Южному газовому коридору

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az