Возможность заработать до 10.7% с AccessBank!

AccessBank запустил новую депозитную кампанию. В ходе акции клиенты, разместившие в банке новый депозит в манатах, получат годовой доход до 10.7%. Любая сумма от 50 манатов может быть размещена в банке как депозит сроком от 6 до 24 месяцев. При этом проценты можно получать как ежемесячно, так и в конце срока.
Плюсы размещения депозита в AccessBank:
• Вы становитесь клиентом банка, все акционеры которого – международные финансовые институты.
• Вы получаете выгодные проценты.
Депозиты, размещенные в банке, защищены Азербайджанским Государственным Фондом Страхования Вкладов.
Подробная информация о срочных вкладах:
Срочный депозит | Прибыль до 10.7% | Закажите онлайн (accessbank.az)
Чтобы получить информацию о предлагаемом депозите, можно обратиться в контактный центр AccessBank-а по номеру 151 или посетить филиалы банка.
AccessBank обслуживает малый и средний бизнесы с 2002 года и на сегодняшний день является лидером микрокредитования в Азербайджане. Акционерами банка являются такие ведущие международные финансовые институты, как Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и другие международные финансовые институты и инвестиционные фонды. Банк имеет 32 филиалов, 15 из которых оказывают услуги в Баку и 17 - в регионах страны. Информацию об услугах банка можно получить, позвонив в контактный центр банка по номеру 151, на сайте www.accessbank.az или же на страницах банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn).
*ЗАО AccessBank предоставляет свои услуги на основании лицензии № 245 от 25 октября 2002 года, выданной Центральным Банком Азербайджанской Республики, и находится по адресу: г. Баку, Ясамальский район, Тбилисский проспект, 3.
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