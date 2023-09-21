Полиция Армении сообщает о 30 задержанных на акции протеста в Ереване

Полиция Армении задержала 30 человек, участвовавших в акции протеста в Ереване с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.
"На вчерашней акции были задержаны 30 человек, 28 из них грозит уголовная ответственность, их материалы переданы в Следственный комитет. Двум грозит административная ответственность", - сообщили "Интерфаксу" в полиции Армении.
Как сообщалось, вечером в минувшую среду произошли столкновения между демонстрантами и полицейскими у здания правительства Армении в центре Еревана.
Стычки начались после того, как группа демонстрантов начала забрасывать сотрудников правоохранительных органов и здание правительства камнями, бутылками, яйцами.
На митинге оппозиция Армении сообщила о создании национального комитета, который будет координировать действия по отстранению премьер-министра Пашиняна и его правительства от власти.
Представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян сообщил, что кроме того, парламентская оппозиция инициирует процесс импичмента Пашиняна.
Между тем, армянская газета "Грапарак" со ссылкой на свои источники сообщила в четверг, что во время митинга Пашинян встречался с представителями своей команды, сообщив им, что "не собирается подавать в отставку и сохранит власть любой ценой".
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