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03.07.2024 11:29

Завершился внутренний чемпионат Yelo Bank по футболу

Внутренний футбольный турнир «OLEY Cup», который Yelo Bank организует уже третий год подряд, запомнился не менее яркими моментами, чем проходящий чемпионат Европы.

В турнире приняли участие 13 команд, которые провели 39 захватывающих игр. Трехмесячное противостояние завершилось финальными играми на прошлой неделе.

В борьбе за третье место команды «Банкир Леверкузен» и «Эльмлер» продемонстрировали напряженную игру, в результате которой победила команда «Эльмлер».

Затем в финале команды «Гарадаг» и «Финансы» выясняли, кто станет чемпионом. Команда «Гарадаг» одержала блестящую победу, став чемпионом турнира «OLEY Cup 2024».

Победители получили кубки, медали и денежные призы.

Стоит отметить, что Yelo Bank придает большое значение спорту повышению командного духа среди своих сотрудников.

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