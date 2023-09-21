Гасанов рассказал Гюлеру об успехах ВС Азербайджана в ходе антитеррористических мероприятий в Карабахе

Министры обороны Азербайджана и Турции Закир Гасанов и Яшар Гюлер провели в четверг телефонный разговор, сообщили в азербайджанском военном ведомстве.

Там отметили, что Гюлер поздравил Гасанова с успешным завершением антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе и отметил, что Турция, «как и всегда, рядом с Азербайджаном».

Турецкий министр выразил глубокие соболезнования семьям погибших азербайджанских военнослужащих и пожелал всем раненым скорейшего исцеления.

Гасанов, в свою очередь рассказал о военных успехах, достигнутых в ходе локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана по всем направлениям в короткие сроки.

Он подчеркнул, что во время антитеррористических мероприятий «героизм, мужество и профессионализм азербайджанских военнослужащих были высоко оценены президентом страны, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым».

«В ходе телефонного разговора также состоялся подробный обмен мнениями по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес», - подчеркивает Минобороны.

Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

Р.Керимов