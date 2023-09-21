Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8079 RUR   0.0176 GBR   2.0942 TRY   0.0629

Цена на нефть

20.09 $/bbl +/- WTI 89.66 -0.82 Brent 93.53 -0.81

Внешняя политика 21.09.2023 12:31

Гасанов рассказал Гюлеру об успехах ВС Азербайджана в ходе антитеррористических мероприятий в Карабахе

Министры обороны Азербайджана и Турции Закир Гасанов и Яшар Гюлер провели в четверг телефонный разговор, сообщили в азербайджанском военном ведомстве.

Там отметили, что Гюлер поздравил Гасанова с успешным завершением антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе и отметил, что Турция, «как и всегда, рядом с Азербайджаном».

Турецкий министр выразил глубокие соболезнования семьям погибших азербайджанских военнослужащих и пожелал всем раненым скорейшего исцеления.

Гасанов, в свою очередь рассказал о военных успехах, достигнутых в ходе локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана по всем направлениям в короткие сроки.

Он подчеркнул, что во время антитеррористических мероприятий «героизм, мужество и профессионализм азербайджанских военнослужащих были высоко оценены президентом страны, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым».

«В ходе телефонного разговора также состоялся подробный обмен мнениями по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес», - подчеркивает Минобороны.

Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ГАСАНОВ, ГЮЛЕР, РАЗГОВОР


Похожие новости


Министры обороны Азербайджана и Турции обсудили ситуацию в Карабахе Гасанов и Гюлер обсудили перспективы ВТС между Баку и Анкарой

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az