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Внешняя политика 27.11.2023 17:34

Министры обороны Азербайджана и Турции обсудили вопросы обеспечения стабильности в регионе

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов провел в понедельник встречу с министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлерем, находящимся с визитом в Баку, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

В ходе встречи Гасанов отметил, что сотрудничество и стратегический союз между Азербайджаном и Турцией в военной сфере, как и в других сферах, основаны на дружбе и братских отношениях.

Гюлер, в свою очередь, выразил уверенность, что сотрудничество между двумя странами, основанное на взаимном доверии, уверенности и поддержке, будет и дальше успешно развиваться.

«На встрече отмечено, что азербайджано-турецкие отношения строятся на союзнических отношениях, основанных на Шушинской декларации. Особо было подчеркнуто, что данная декларация играет исключительную роль в развитии двусторонних отношений», - отмечается в информации.

На встрече состоялся детальный обмен мнениями о важности повышения интенсивности совместных учений, о военно-политических процессах, происходящих в регионе и мире, о путях обеспечения стабильности в регионе, а также о других вопросах, представляющих взаимный интерес.

Х.Насирзаде

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Тэги: ГАСАНОВ, ГЮЛЕР, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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