Власти Азербайджана планируют снизить налоговое бремя бизнеса и населения

Экономический совет под председательством премьер-министра Азербайджана Али Асадова на очередном заседании в четверг обсудил поправки, предлагаемые в налоговое и таможенное законодательство.

«На заседании была дана оценка предлагаемым налоговым и таможенным льготам и освобождениям от платежей, подготовленным в рамках бюджетно-налоговой политики 2024 года. По итогам этой оценки предложены изменения в налоговые и таможенные законадательные акты», - сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на кабмин.

Кроме того, в ходе заседания были обсуждены поправки в Налоговый кодекс по снижению налогового бремени субъектов предпринимательства и стимулированию предпринимательской активности, снижению налоговой нагрузки населения посредством социальных льгот, а также вопросы совершенствования механизма налогового контроля и мероприятий налогового администрирования, расширения налоговой базы и другие вопросы.

На заседании с докладами выступили министр финансов Самир Шарифов и министр экономики Микаил Джаббаров.

По итогам заседания с учетом мнений и предложений членов Экономического совета, соответствующим структурам даны поручения.

Н.Аббасова