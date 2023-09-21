Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8079 RUR   0.0176 GBR   2.0942 TRY   0.0629

Цена на нефть

20.09 $/bbl +/- WTI 89.66 -0.82 Brent 93.53 -0.81

Регион 21.09.2023 16:03

Оппозиция в Армении решила перейти на круглосуточные акции за отставку Пашиняна

Оппозиция Армении заявила о начале круглосуточных акций протеста с целью отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна.

"Переходим на действия в режиме 24/7. Начинаем сегодня в 18:00. Собираемся на площади Республики", - написал в четверг в соцсетях один из лидеров оппозиции Андраник Теванян.

По его словам, задача оппозиции - "в самые кратчайшие сроки и эффективно совершить смену власти, защитить наших граждан в Карабахе".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, ОППОЗИЦИЯ, ПЛАНЫ


Похожие новости


Спикер парламента Армении обратится в КС по вопросу лишения мандатов всех депутатов от двух оппозиционных фракций, в списке 33 человека В Ереване начались столкновения оппозиции с полицией Пашинян не обращался в ОДКБ за помощью для подавления акций протеста в Армении Армянская оппозиция окружила правительственное здание в Ереване Отставки Пашиняна не будет - Чахоян Демонстрантов, перекрывающих улицы в Ереване, задерживает полиция В Армении арестован председатель оппозиционной партии за ложный донос, связанный с Азербайджаном и Турцией Кочарян анонсирует уличные акции за отставку Пашиняна Последователи Кочаряна обещают возобновить уличные акции протеста в Армении В парламенте Армении произошла потасовка во время выступления Пашиняна

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az