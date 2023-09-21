Оппозиция в Армении решила перейти на круглосуточные акции за отставку Пашиняна

Оппозиция Армении заявила о начале круглосуточных акций протеста с целью отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна.

"Переходим на действия в режиме 24/7. Начинаем сегодня в 18:00. Собираемся на площади Республики", - написал в четверг в соцсетях один из лидеров оппозиции Андраник Теванян.

По его словам, задача оппозиции - "в самые кратчайшие сроки и эффективно совершить смену власти, защитить наших граждан в Карабахе".