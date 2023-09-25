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Регион 25.09.2023 09:12

В большинстве районов армянской столицы оппозиция проводит акцию гражданского неповиновения, есть задержанные

Оппозиция Армении с утра понедельника начала блокировать улицы в шести из девяти административных районах Еревана в рамках акций гражданского неповиновения с целью отставки премьера Никола Пашиняна.

Акции протеста транслируются в прямом эфире армянских СМИ. Ряд акций возглавляют бывшие и действующие оппозиционные депутаты парламента Армении.

Некоторых участников акции полиция уже задержала.

С 19 сентября в Армении начались акции протеста оппозиции с требованием отставки премьера. Создан Национальный комитет, который координирует действия по отстранению Пашиняна и его правительства от власти. Представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян сообщал, что парламентская оппозиция инициирует также процесс импичмента Пашиняна.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ОППОЗИЦИЯ, АКЦИЯ


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