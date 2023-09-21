Азербайджанские военные обнаружили в Кяльбяджаре на ферме склад боеприпасов армянских военных – Минобороны Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана сообщает об обнаружении в Восточном Зангезуре склада боеприпасов армянских военных.

Так согласно данным, склад боеприпасов был найден на территории населенного пункта Гозлукорпю Кельбаджарского района, на ферме.





"На ферме, которая долгое время использовалась как склад боеприпасов, были обнаружены ракеты, артиллерийские снаряды, мины и боеприпасы разных калибров", - отмечается в информации.





Кроме того, сообщили в министерстве, что указанные боеприпасы доставлялись на территорию фермы машиной скорой помощи.





Х.Насирзаде