Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8079 RUR   0.0176 GBR   2.0942 TRY   0.0629

Цена на нефть

20.09 $/bbl +/- WTI 89.66 -0.82 Brent 93.53 -0.81

Карабах 21.09.2023 19:51

Азербайджанские военные обнаружили в Кяльбяджаре на ферме склад боеприпасов армянских военных – Минобороны Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана сообщает об обнаружении в Восточном Зангезуре склада боеприпасов армянских военных.

Так согласно данным, склад боеприпасов был найден на территории населенного пункта Гозлукорпю Кельбаджарского района, на ферме.


"На ферме, которая долгое время использовалась как склад боеприпасов, были обнаружены ракеты, артиллерийские снаряды, мины и боеприпасы разных калибров", - отмечается в информации.


Кроме того, сообщили в министерстве, что указанные боеприпасы доставлялись на территорию фермы машиной скорой помощи.


Х.Насирзаде


Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИНОБОРОНЫ, ФЕРМА, БОЕПРИПАСЫ

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az