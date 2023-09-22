Баку предусматривает амнистию в отношении членов армянских вооруженных формирований в Карабахском регионе, которые сложат оружие - Гаджиев

В Баку могут применить амнистию в отношении бывших членов армянских вооруженных формирований в Карабахском регионе, заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.
«Даже в отношении бывших военных и комбатантов, если их можно так классифицировать, и даже для них мы рассматриваем амнистию», - заявил Гаджиев агентству Reuters.
Он добавил, что некоторые отдельные группы военных в Карабахе заявили, что не примут условия Баку и продолжат оказывать сопротивление.
Помощник Алиев отметил, что армяне Карабаха обратились за гуманитарной помощью и что в пятницу в регион доставят три груза. «Азербайджан желает мирной реинтеграции карабахских армян», заявил Гаджиев.
Р.Керимов
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