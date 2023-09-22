Vodafone ведет переговоры о продаже бизнеса в Испании инвесткомпании Zegona

Британский оператор мобильной связи Vodafone Group ведет переговоры о продаже своего испанского бизнеса инвесткомпании Zegona Communications, специализирующейся на телекоммуникационном секторе.
Zegona опубликовала пресс-релиз с подтверждением факта переговоров после появления информации о возможной сделке в СМИ. Испанская деловая газета Expansion сообщила, что Zegona планирует купить 50% бизнеса Vodafone в Испании, общая стоимость которого может составлять более 5 млрд евро.
Как отмечается в пресс-релизе Zegona, переговоры действительно ведутся, однако для заключения сделки требуется достижение соглашения о ее условиях, завершение процесса due diligence, а также формализация договоренностей о привлечении финансирования с банками.
"Поэтому нет уверенности, что сделка состоится, как нет уверенности и в ее возможных финальных условиях", - отмечают в Zegona.
Zegona была создана в 2015 году для инвестиций в европейские телекоммуникационные, медиа- и технологические компании с целью улучшения их показателей.
В случае, если сделка по приобретению испанского подразделения Vodafone состоится, она будет считаться обратным поглощением (reverse takeover), в связи с чем Zegona должна будет вновь подать заявку на допуск своих акций на Лондонскую фондовую биржу (LSE).
В связи с этим торги акциями Zegona на LSE были приостановлены в пятницу по запросу компании.
Стоимость бумаг Vodafone поднялась на 0,6% в ходе торгов. С начала текущего года акции компании подешевели на 3%.
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