Ракетный удар нанесен по штабу флота в Севастополе

Ракетный удар нанесен в пятницу по штабу Черноморского флота в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он в своем телеграм-канале уточнил, что возле театра Луначарского, в центре города, упал осколок.

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