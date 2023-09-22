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СНГ 22.09.2023 14:33

Ракетный удар нанесен по штабу флота в Севастополе

Ракетный удар нанесен в пятницу по штабу Черноморского флота в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Он в своем телеграм-канале уточнил, что возле театра Луначарского, в центре города, упал осколок.

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Тэги: РОССИЯ, СЕВАСТОПОЛЬ, АТАКА, ФЛОТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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