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Транспорт и связь 22.09.2023 20:25

American Airlines обнаружила на своих самолетах контрафактные детали

Авиакомпания American Airlines Group вслед за другими перевозчиками обнаружила на нескольких самолетах поддельные детали от британского поставщика AOG Technics, сообщает MarketWatch.

Ранее с этой проблемой столкнулись американские United Airlines Holdings и Southwest Airlines Co. а также ряд европейских авиакомпаний.

По итогам внутренних проверок при сотрудничестве с поставщиками American Airlines выявила несертифицированные компоненты на небольшом количестве самолетов, после чего каждый из них был немедленно выведен из эксплуатации, заявил представитель перевозчика.

В настоящий момент авиакомпания продолжает расследование обстоятельств произошедшего, поддерживая контакты с Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA), и осуществляет замену контрафактных деталей.

Некоторое время назад FAA сообщило о том, что британский поставщик запчастей AOG Technics продал компании TAP Maintenance & Engineering, занимающейся ремонтом и техобслуживанием самолетов, не одобренные регулятором компоненты для двигателей летательных аппаратов. Факт фальсификации был установлен в июле, отметили в FAA.

С аналогичным предупреждением в августе выступило и Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA).

Общее число различных поддельных компонентов, реализованных AOG Technics, оценивается в несколько тысяч.

Акции American Airlines прибавляют в цене 0,5% в ходе предварительных торгов в пятницу. С начала текущего года их стоимость увеличилась на 2,7%, в то время как индекс S&P 500 за тот же период вырос на 12,8%.

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Тэги: США, AMERICAN/AIRLINES, ЗАПЧАСТИ, КОНТРАФАКТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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