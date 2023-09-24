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Регион 24.09.2023 14:11

Армения стоит перед выбором между независимостью и судьбой покорной губернии - Пашинян

Перед Арменией стоит выбор стать независимой страной или чьей-либо губернией, заявил премьер-министр Никол Пашинян.

"Глубинный смысл происходящего с нами в последние годы состоит в следующем: будет Армения суверенной, свободной, демократической страной или испуганной губернией", - сказал Пашинян в воскресном видеообращении.

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Тэги: АРМЕНИЯ, СТАТУС, ПРЕМЬЕР, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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