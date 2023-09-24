Армения стоит перед выбором между независимостью и судьбой покорной губернии - Пашинян

Перед Арменией стоит выбор стать независимой страной или чьей-либо губернией, заявил премьер-министр Никол Пашинян. "Глубинный смысл происходящего с нами в последние годы состоит в следующем: будет Армения суверенной, свободной, демократической страной или испуганной губернией", - сказал Пашинян в воскресном видеообращении.

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