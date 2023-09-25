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ТЭК 25.09.2023 13:01

Литовско-шведский энергомост NordBalt включен в работу после сбоя в конце августа

Литовско-шведский интерконнектор NordBalt подключен к сети после ремонта и доступен для торговли электроэнергией, сообщил литовский оператор Litgrid.

Как отмечается, после включения и "выполнения 24-часового теста насыщения кабеля" соединение стало доступно для торговли. Торги на бирже электроэнергии Nord Pool начались в воскресенье вечером.

В ходе ремонта поврежденный участок кабеля на сухопутной стороне Швеции был заменен и установлены новые муфты.

Как сообщалось, сбой в работе системы управления энергомоста произошел в конце августа, силовой кабель, проходящей по дну Балтийского моря, был выведен из строя на несколько часов. NordBalt был остановлен на ремонт 2 сентября, в то же день его планировалось завершить, однако "во время ремонтных работ возникли дополнительные перебои", сообщала Litgrid.

Проект NordBalt стоимостью 550 млн евро был реализован компаниями Litgrid и шведской Svenska kraftnat. Интерконнектор мощностью 700 МВт работает с 2016 года.

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Тэги: ЛИТВА, ШВЕЦИЯ, КАБЕЛЬ, РЕМОНТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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