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Внешняя политика 25.09.2023 14:53

В Баку пройдет семинар «Азербайджан-Беларусь: инвестиции, торговля и логистика»

Семинар «Азербайджан-Беларусь: инвестиции, торговля и логистика» пройдет в Баку 2 ноября этого года, сообщили в Национальном центре маркетинга (НЦМ) Беларуси.

«2 ноября 2023 года в Баку (Азербайджан) партнеры Национального центра маркетинга, консалтинговая компания ASER совместно с индустриальным парком «Великий камень» при поддержке посольства Беларуси в Азербайджане, организуют семинар «Азербайджан-Беларусь: инвестиции, торговля и логистика», - сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на центр.

Целью семинара является поиск деловых точек взаимодействия между белорусским и азербайджанским бизнесом.

С азербайджанской стороны заявлены представители бизнеса, подтвердившие заинтересованность в сотрудничестве с Беларусью в сфере экспорта, импорта, кооперации по следующим направлениям: продукты питания, машиностроение, химия и др.

С белорусской стороны ожидается участие собственников и топ-менеджеров крупных производственных, логистических компаний, финансовых, консалтинговых организаций и др.

Спикеры семинара представят презентации по темам инвестиционного потенциала, локализации производств, логистики, строительства и др.

Р.Керимов

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, ИНВЕСТИЦИИ, СЕМИНАР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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