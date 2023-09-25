В Баку пройдет семинар «Азербайджан-Беларусь: инвестиции, торговля и логистика»

Семинар «Азербайджан-Беларусь: инвестиции, торговля и логистика» пройдет в Баку 2 ноября этого года, сообщили в Национальном центре маркетинга (НЦМ) Беларуси.

«2 ноября 2023 года в Баку (Азербайджан) партнеры Национального центра маркетинга, консалтинговая компания ASER совместно с индустриальным парком «Великий камень» при поддержке посольства Беларуси в Азербайджане, организуют семинар «Азербайджан-Беларусь: инвестиции, торговля и логистика», - сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на центр.

Целью семинара является поиск деловых точек взаимодействия между белорусским и азербайджанским бизнесом.

С азербайджанской стороны заявлены представители бизнеса, подтвердившие заинтересованность в сотрудничестве с Беларусью в сфере экспорта, импорта, кооперации по следующим направлениям: продукты питания, машиностроение, химия и др.

С белорусской стороны ожидается участие собственников и топ-менеджеров крупных производственных, логистических компаний, финансовых, консалтинговых организаций и др.

Спикеры семинара представят презентации по темам инвестиционного потенциала, локализации производств, логистики, строительства и др.

Р.Керимов