Атырауский НПЗ в Казахстане остановится на месяц на плановый ремонт

Атырауский нефтеперерабатывающий завод (АНПЗ) полностью остановит свою работу в связи с плановым капитальным ремонтом с 1 октября по 3 ноября, сообщил замминистра энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.

"Остановка Атырауского НПЗ планируется на плановый капитальный ремонт с 1 октября по 3 ноября. Остановка будет полная, завод не будет работать вообще. Соответственно, выпуск ни бензина, ни дизтоплива не будет производиться. Но, забегая вперед, я вам хочу сказать, что накопленные объемы на сегодняшний день по дизельному топливу, по Аи-92 и Аи-95 - расчеты позволяют нам смело говорить о том, что Казахстан в ремонтный период войдет без дефицита", - сказал Аккенженов на брифинге в понедельник.

Атырауский НПЗ - один из трех крупных нефтеперерабатывающих заводов в Казахстане. Основным владельцем предприятия является "КазМунайГаз". Проектная мощность переработки составляет 5,5 млн тонн в год, глубина переработки - до 86,4%.