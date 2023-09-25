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ТЭК 25.09.2023 19:33

Атырауский НПЗ в Казахстане остановится на месяц на плановый ремонт

Атырауский нефтеперерабатывающий завод (АНПЗ) полностью остановит свою работу в связи с плановым капитальным ремонтом с 1 октября по 3 ноября, сообщил замминистра энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.

"Остановка Атырауского НПЗ планируется на плановый капитальный ремонт с 1 октября по 3 ноября. Остановка будет полная, завод не будет работать вообще. Соответственно, выпуск ни бензина, ни дизтоплива не будет производиться. Но, забегая вперед, я вам хочу сказать, что накопленные объемы на сегодняшний день по дизельному топливу, по Аи-92 и Аи-95 - расчеты позволяют нам смело говорить о том, что Казахстан в ремонтный период войдет без дефицита", - сказал Аккенженов на брифинге в понедельник.

Атырауский НПЗ - один из трех крупных нефтеперерабатывающих заводов в Казахстане. Основным владельцем предприятия является "КазМунайГаз". Проектная мощность переработки составляет 5,5 млн тонн в год, глубина переработки - до 86,4%.

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Тэги: КАЗАХСТАН, НПЗ, РЕМОНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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