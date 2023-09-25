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Финансы 25.09.2023 20:02

Бундесбанк намерен сократить около 5% рабочих мест в рамках плана по модернизации

Германский центробанк планирует сократить почти 5% рабочих мест в ближайшие годы в рамках процесса модернизации, сообщает Financial Times.

Сокращение произойдет за счет отказа от заполнения ряда вакантных мест, которые будут освобождаться в течение следующих четырех лет по мере выхода на пенсию части сотрудников.

План по модернизации Бундесбанка был разработан консультантами из американской компании Boston Consulting Group (BCG), которых пригласил нынешний глава ЦБ Йоахим Нагель после назначения на пост в минувшем году.

Проект, получивший название "Wandel" (в переводе с немецкого - "изменение"), направлен на превращение ЦБ в перспективную и гибкую цифровую организацию, которая должна оперативно реагировать на сложные меняющиеся вызовы, заявили в Бундесбанке.

Источники FT называют причиной модернизации увеличивающиеся убытки ЦБ, которые вызваны в том числе повышением базовой процентной ставки и которые, по словам представителей Бундесбанка, в ближайшие годы могут привести к расходованию более 20 млрд евро резервов и капитала. В июне Федеральная счетная палата Германии предупредила, что центробанку может понадобиться финансовая поддержка со стороны государства.

В самом Бундесбанке отрицают, что приглашение консультантов BCG как-либо связано с ростом убытков, объясняя соответствующее решение необходимостью "оптимизировать процессы", создать "современную рабочую среду" и сохранить ключевую роль ЦБ в банковском регулировании и финансовом надзоре.

Против плана BCG по модернизации активно выступает почти половина сотрудников региональных отделений регулятора, говорится в материале FT со ссылкой на анонимные источники. Собеседники издания отмечают, что далеко не все консультанты компании достаточно компетентны и имеют верное представление о принципах работы центробанка.

В то же время некоторые сотрудники ЦБ полагают, что перемены необходимы, поскольку для текущей деятельности Бундесбанка характерны "устаревшие" практики и "чрезмерная бюрократизация".

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, БУНДЕСБАНК, ПЕРСОНАЛ, СОКРАЩЕНИЯ


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