Бундесбанк намерен сократить около 5% рабочих мест в рамках плана по модернизации

Германский центробанк планирует сократить почти 5% рабочих мест в ближайшие годы в рамках процесса модернизации, сообщает Financial Times.
Сокращение произойдет за счет отказа от заполнения ряда вакантных мест, которые будут освобождаться в течение следующих четырех лет по мере выхода на пенсию части сотрудников.
План по модернизации Бундесбанка был разработан консультантами из американской компании Boston Consulting Group (BCG), которых пригласил нынешний глава ЦБ Йоахим Нагель после назначения на пост в минувшем году.
Проект, получивший название "Wandel" (в переводе с немецкого - "изменение"), направлен на превращение ЦБ в перспективную и гибкую цифровую организацию, которая должна оперативно реагировать на сложные меняющиеся вызовы, заявили в Бундесбанке.
Источники FT называют причиной модернизации увеличивающиеся убытки ЦБ, которые вызваны в том числе повышением базовой процентной ставки и которые, по словам представителей Бундесбанка, в ближайшие годы могут привести к расходованию более 20 млрд евро резервов и капитала. В июне Федеральная счетная палата Германии предупредила, что центробанку может понадобиться финансовая поддержка со стороны государства.
В самом Бундесбанке отрицают, что приглашение консультантов BCG как-либо связано с ростом убытков, объясняя соответствующее решение необходимостью "оптимизировать процессы", создать "современную рабочую среду" и сохранить ключевую роль ЦБ в банковском регулировании и финансовом надзоре.
Против плана BCG по модернизации активно выступает почти половина сотрудников региональных отделений регулятора, говорится в материале FT со ссылкой на анонимные источники. Собеседники издания отмечают, что далеко не все консультанты компании достаточно компетентны и имеют верное представление о принципах работы центробанка.
В то же время некоторые сотрудники ЦБ полагают, что перемены необходимы, поскольку для текущей деятельности Бундесбанка характерны "устаревшие" практики и "чрезмерная бюрократизация".
В Нахчыване открылся комплекс Минобороны Азербайджана по ремонту различных видов тяжелой военной техники
Власти Азербайджана обсудили с представителями армян Карабаха социальные и медицинские вопросы
Алиев и Эрдоган запустили Нахчыванский восстановительно-промышленный военный комплекс
Турпоток из РФ в Турцию вырос на 45% за восемь месяцев
Еврокомиссия заблокировала сделку Booking по покупке Etraveli за 1,63 млрд евро
Шуша объявлена культурной столицей исламского мира в 2024 году
ГААД получит 11 млн манатов на строительство дороги в Хачмазском районе
Структура Мелиорации и водного хозяйства направит почти 2 млн манатов на работы на р. Самур
Азерсу получит 12 млн манатов для начала работ по улучшению водоснабжения 9 сел Исмаиллинского района
Nissan планирует отказаться от продажи в Европе неэлектрических машин к 2030 г.
Обвиненный в коррупции армянский лоббист Менендес заявил, что хранил дома почти $500 тыс. «на случай экстренной ситуации»
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Компания Azerconnect удостоена наград Brandon Hall Group Excellence Award
Тариф «Ерлим+» от Nar для регионов стал вдвое выгоднее!
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС