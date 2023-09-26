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Карабах 26.09.2023 11:42

Власти Азербайджана отправили очередной гуманитарный конвой в Ханкенди

Власти Азербайджана отправили во вторник очередной гуманитарный конвой в Ханкенди для армянских жителей Карабахского региона Азербайджана.

«Из Агдамского района отправлены 4 грузовика с 40 тоннами муки, средствами гигиены и постельными принадлежностями (на 500 человек). Также отправлена очередная машина скорой помощи с медикаментами для свыше 200 человек, пострадавших в результате взрыва на автозаправочной станции около Ханкенди», - говорится в сообщении Администрации президента Азербайджана.

Гуманитарная помощь отправлена по дороге Агдам-Аскеран-Ханкенди.

Б.Рустамбеков

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Тэги: КАРАБАХ, ГРУЗ, ГУМАНИТАРНЫЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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