Власти Азербайджана отправили очередной гуманитарный конвой в Ханкенди

Власти Азербайджана отправили во вторник очередной гуманитарный конвой в Ханкенди для армянских жителей Карабахского региона Азербайджана. «Из Агдамского района отправлены 4 грузовика с 40 тоннами муки, средствами гигиены и постельными принадлежностями (на 500 человек). Также отправлена очередная машина скорой помощи с медикаментами для свыше 200 человек, пострадавших в результате взрыва на автозаправочной станции около Ханкенди», - говорится в сообщении Администрации президента Азербайджана. Гуманитарная помощь отправлена по дороге Агдам-Аскеран-Ханкенди. Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».