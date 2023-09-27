Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7951 RUR   0.0176 GBR   2.0647 TRY   0.0623

Цена на нефть

26.09 $/bbl +/- WTI 90.39 +0.71 Brent 93.96 +0.67

Бизнес и законодательство 27.09.2023 11:50

Азербайджан и Таджикистан планируют в 2024г провести бизнес-форум в Баку

В Агентстве поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (Azpromo) состоялась встреча с новоназначенным послом Таджикистана в Баку Ильхомом Абдурахмоном.

В ходе встречи глава Azpromo Юсиф Абдуллаев проинформировал посла о деятельности агентства.

Абдуллаев также сообщил, что в работе Международного инвестиционного форума, который пройдет в Душанбе 29-30 сентября при поддержке Azpromo примет участие и азербайджанская делегация.

«В ходе встречи также состоялся обмен мнениями о возможности организации в следующем году в Баку совместного бизнес-форума», - отмечает AZPROMO.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ТАДЖИКИСТАН, БИЗНЕС/ФОРУМ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az