Азербайджан и Таджикистан планируют в 2024г провести бизнес-форум в Баку

В Агентстве поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (Azpromo) состоялась встреча с новоназначенным послом Таджикистана в Баку Ильхомом Абдурахмоном.

В ходе встречи глава Azpromo Юсиф Абдуллаев проинформировал посла о деятельности агентства.

Абдуллаев также сообщил, что в работе Международного инвестиционного форума, который пройдет в Душанбе 29-30 сентября при поддержке Azpromo примет участие и азербайджанская делегация.

«В ходе встречи также состоялся обмен мнениями о возможности организации в следующем году в Баку совместного бизнес-форума», - отмечает AZPROMO.

Б.Рустамбеков