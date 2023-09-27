Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7951 RUR   0.0176 GBR   2.0647 TRY   0.0623

Цена на нефть

26.09 $/bbl +/- WTI 90.39 +0.71 Brent 93.96 +0.67

Внешняя политика 27.09.2023 15:21

Глава USAID и и.о. помощника госсекретаря США прибыли в Азербайджан

Глава Агентства по международному развитию США (USAID) Саманта Пауэр и исполняющая обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким прибыли в Баку, сообщили в USAID.

В информации агентства отмечается, что Пауэр проведет встречи с официальными лицами Азербайджана, в ходе которых будет обсуждаться ситуация в Карабахском регионе страны.

«В ходе своего визита Пауэр также обсудит перспективы прочного мира между Азербайджаном и Арменией, основанного на взаимном уважении суверенитета и территориальной целостности», - говорится в сообщении USAID.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: USAID, США, ВИЗИТ


Похожие новости


У USAID заканчиваются деньги на глобальную вакцинационную кампанию США на 2022 год - Письмо главы миссии USAID в Армении – фальшивка, утверждают в посольстве США в Баку Президент Азербайджана принял представителей госсекретаря США и USAID Госдеп США сожалеет о решении Москвы закрыть российское представительство USAID

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az