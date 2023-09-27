Глава USAID и и.о. помощника госсекретаря США прибыли в Азербайджан

Глава Агентства по международному развитию США (USAID) Саманта Пауэр и исполняющая обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким прибыли в Баку, сообщили в USAID.

В информации агентства отмечается, что Пауэр проведет встречи с официальными лицами Азербайджана, в ходе которых будет обсуждаться ситуация в Карабахском регионе страны.

«В ходе своего визита Пауэр также обсудит перспективы прочного мира между Азербайджаном и Арменией, основанного на взаимном уважении суверенитета и территориальной целостности», - говорится в сообщении USAID.

Р.Керимов