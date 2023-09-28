Бизнес Ирана пригласил компании АПК РФ к реализации совместных инвестпроектов

Ведущие компании АПК Ирана и РФ видят большой потенциал в наращивании взаимной торговли, в том числе за счет реализации совместных инвестпроектов. Перспективы сотрудничества были обсуждены на состоявшейся в Иране деловой миссии, организованной центром "Агроэкспорт" и Минсельхозом РФ, сообщается в пресс-релизе центра по ее итогам.

"Россия - крупнейший поставщик пшеницы на иранский рынок. Однако для дальнейшего расширения взаимодействия иранской стороной предложено совместно инвестировать в инфраструктуру и мощности по переработке", - говорится в пресс-релизе. "Российские компании могут привозить пшеницу в Иран, перерабатывать в муку и экспортировать ее в третьи страны. Например, в Ирак или Афганистан", - отметил президент Федерации иранских ассоциаций мукомольной промышленности доктор Хоссейн Яздджерди, процитированный в документе.

Иранские переработчики зерновой и масложировой продукции также предложили российским поставщикам разработать долгосрочную стратегию сотрудничества, которая бы позволила развивать совместные инвестиционные проекты, логистику через Каспийское море, а также решать финансовые вопросы. Так, компания Golshahd Grain Processing Refinery недавно начала импорт кукурузы из России. "Сейчас ушло судно из Астрахани, и мы рассчитываем закупать по судну еженедельно. Собираемся импортировать около 1 млн тонн кукурузы в год, и нам важно найти хороших и надежных поставщиков в России", - заявил руководитель по продажам и маркетингу компании Амиртахер Ширани, слова которого также приведены в пресс-релизе.

По словам председателя Федерации иранских продовольственных организаций Мохаммадреза Мортазави, Иран ежегодно закупает на зарубежных рынках от 16 млн до 20 млн тонн сельскохозяйственных товаров. "В этом году, благодаря собственному урожаю, Иран может снизить импорт пшеницы. Однако мы будем закупать кукурузу, ячмень, растительное масло, шрот и семена подсолнечника. Поэтому, несмотря на геополитическую ситуацию, мы должны найти возможности для углубления взаимодействия и оптимизации затрат, в том числе портовых", - считает он.

В частности, речь идет об увеличении поставок продуктов переработки масличных культур на пищевые и кормовые цели. Как сообщил Мортазави, на рынок Ирана с апреля по сентябрь 2023 года импортировано только 184 тыс. тонн шротов и жмыхов, поэтому, отметил он, в ближайшие месяцы иранские компании будут активно искать поставщиков для заключения контрактов.

Россия, в свою очередь, готова значительно нарастить поставки шротов и жмыхов - подсолнечных, соевых и рапсовых. Как заявил независимый эксперт по масложировой отрасли Илья Ильюшин, в настоящее время Иран уже является третьим покупателем российского подсолнечного масла. Помимо этого масла, в числе перспективных продуктов для поставок - рапсовое и соевое масла.

Представители иранских компаний также проявили интерес к российской мясной и готовой продукции для ритейла, дальнейшей переработки или реэкспорта в соседние страны. В частности, руководитель Ассоциации мясных компаний Ирана Масуд Расули выразил готовность наладить закупки в России баранины, говядины и живых животных. В мясе заинтересованы и иранские производители Vatan Sausage & Bologna Producer, Mahya Protein и компания-импортер Misagh Tejarat Gharn. Руководитель коммерческого отдела тегеранского ритейлера Shahvand Goods Service Можган Ахмади, в свою очередь, озвучил намерение начать импорт российских кондитерских изделий.

По данным, которые привел партнер, генеральный директор "Технологии доверия - Консультирование" Михаил Магрилов, объем продовольственного рынка Ирана в 2022 году вырос до $75 млрд. Среди ключевых трендов он выделил увеличение современных форматов розничной торговли, резкий рост e-commerce, сильный спрос на иностранные бренды, а также высокую инфляцию на пищевые продукты, достигающую 60-70% в год. "Эти четыре тренда сильно влияют на динамику и структуру рынка, а также указывают перспективные стратегии для импортеров из России", - подчеркнул он.