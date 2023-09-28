Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7951 RUR   0.0176 GBR   2.0647 TRY   0.0623

Цена на нефть

27.09 $/bbl +/- WTI 93.68 +3.29 Brent 96.55 +2.59

Финансы 28.09.2023 00:02

Великобритания отложит на полгода внедрение оставшихся элементов Базеля III

Банк Англии отложит на шесть месяцев введение в Великобритании оставшихся элементов соглашения "Базель III" - так называемых стандартов "Базель 3.1", говорится в пресс-релизе регулятора.

Срок введения "Базель 3.1" переносится для поддержки кредитных организаций в процессе планирования, отмечает британский ЦБ.

Новые стандарты начнут действовать 1 июля 2025 года, а переходный период сократится до 4,5 года в целях обеспечения полного соответствия им к 1 января 2030 года.

При этом в четвертом квартале текущего года Банк Англии планирует опубликовать "практически окончательные версии" политики по рыночному риску, риску переоценки кредитов, кредитному риску контрагента и операционному риску.

Обнародование политики по кредитному риску и требованиям в области отчетности и раскрытия информации запланировано на второй квартал 2024 года.

Управление пруденциального контроля Банка Англии (Prudential Regulation Authority, PRA) в ноябре прошлого года опубликовало документ для консультаций по "Базель 3.1", где изложило рекомендации в отношении еще не введенных в Великобритании элементов третьего Базельского соглашения.

Консультации завершились 31 марта 2023 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, БАЗЕЛЬ, ПЕРЕНОС

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az