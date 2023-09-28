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Дальнее зарубежье 28.09.2023 12:30

Министр обороны Франции привез в Киев промышленников для обсуждения партнерства с Украиной в области ВПК

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню прибыл в четверг в Киев в сопровождении представителей двух десятков предприятий оборонной промышленности для обсуждения помощи Украине, сообщила газета Le Figaro.

По данным издания, Лекорню встретится с украинским коллегой Рустемом Умеровым и министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александром Камышиным.

Французские промышленники, приехавшие в Киев, специализируются на производстве бронетехники, артиллерии, беспилотников, разминировании, а также вопросами кибербезопасности, пишет Le Figaro. Они должны обсудить в Киеве партнерские отношения и подписать соответствующие документы. В частности, речь идет о развитии на Украине собственного производства запчастей для обслуживания техники, поставляемой из Франции.

По данным газеты, при том, что Франция уже поставила Украине САУ Caesar, БТР и системы противовоздушной обороны, у нее самой ограниченные запасы техники для дальнейших поставок без риска ослабления резервов собственной армии. Поэтому Париж рассматривает вопрос обеспечения долгосрочной поддержки украинской промышленной базы. Речь о переходе от передачи техники к промышленному партнерству, пишет газета со ссылкой на окружение французского министра обороны.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, МИНОБОРОНЫ, УКРАИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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