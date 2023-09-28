Власти Азербайджана отбирают подрядчика для строительства жилого квартала в Зангилане

Служба восстановления, строительства и управления №1 в экономическом районе Восточный Зангезур отбирает подрядчика для строительства жилого квартала в городе Зангилан. Отбор проводится посредством открытого тендера. Стоимость участия в тендере – 1,5 тыс. манатов. Телефон для справок: (+99451) 207-89-98, контактное лицо – Заур Ибрагимов. Предложения от компаний принимаются до 16:00 13 ноября 2023 года. Вскрытие предложений претендентов состоится 14 ноября 2023 года в 16:00. Б.Рустамбеков

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