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Карабах 28.09.2023 12:24

Власти Азербайджана отбирают подрядчика для строительства жилого квартала в Зангилане

Служба восстановления, строительства и управления №1 в экономическом районе Восточный Зангезур отбирает подрядчика для строительства жилого квартала в городе Зангилан.

Отбор проводится посредством открытого тендера.

Стоимость участия в тендере – 1,5 тыс. манатов.

Телефон для справок: (+99451) 207-89-98, контактное лицо – Заур Ибрагимов.

Предложения от компаний принимаются до 16:00 13 ноября 2023 года. Вскрытие предложений претендентов состоится 14 ноября 2023 года в 16:00.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ЗАНГИЛАН, КВАРТАЛ, СТРОИТЕЛЬСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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